UASZ / Cheikh Oumar Hanne : "Aucun bachelier ne sera orienté et l'État promet de finir les chantiers"

Le ministre de l'Enseignement Supérieur, Cheikh Oumar Hanne s'est rendu ce jeudi à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'objet de la visite, était de recueillir les propositions des universitaires sur la situation imposée par la Covid-19.



Répondant aux syndicalistes qui ont fait une proposition, le ministre soutient : "le Saes est venu me dire que nous avons une jurisprudence au niveau national de ce qui s’est passée à Ziguinchor en demandant qu’on n’oriente pas de nouveaux bacheliers à Ziguinchor. Vous avez mon accord. On n’orientera pas de nouveaux bacheliers en 2020 à l’université Assane Seck de Ziguinchor. Sauf à la demande expresse d’un établissement", informe-t-il.



Répondant aux préoccupations des étudiants sur l'achèvement des chantiers entamés depuis 2014, Cheikh Oumar Hanne promet : « Le gouvernement prend entièrement en charge l’achèvement des infrastructures et assume la pleine responsabilité de les terminer », s’engage-t-il.