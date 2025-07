UADB de Bambey: 16 nouveaux médecins célébrés lors de la sortie de la 2ᵉ promotion

L’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) a célébré avec éclat la cérémonie de sortie de la 2ᵉ promotion du Département de médecine de l’Unité de Formation et de Recherche Santé et Développement durable (UFR SDD). Tenue dans la grande salle PGF Sup de Bambey, la cérémonie a été marquée par une forte mobilisation des autorités universitaires, administratives, des familles et partenaires.



Composée de 16 médecins fraîchement diplômés, cette promotion incarne une réussite académique majeure. Dans son discours, le recteur, Pr. Ibrahima Faye, a salué les efforts déployés depuis la création de l’UFR Santé: « L’UFR Santé de Bambey a démarré avec beaucoup de difficultés. C’est une prouesse et une fierté de célébrer la sortie de cette deuxième promotion. » . Il a également souligné la décentralisation progressive de la formation médicale au Sénégal, avec l’émergence d’autres pôles comme Saint-Louis ou Ziguinchor: « Ces sortants sont déjà opérationnels, ce qui est à l’avantage des populations. Leur insertion ne posera pas problème. »



La directrice de l’UFR Santé, Pr. Ndèye Fatou Ngom, a salué l’engagement des étudiants tout au long de leur 07 années de formation, précisant que les soutenances de thèse débuteront dès l’an prochain. « Toutes les pathologies médicales sont prises en compte dans leur formation ». Le parrain de cette cohorte est un biophysicien, illustrant l’ouverture de l’université aux sciences interdisciplinaires.



Codou Ndiaye, porte-parole des diplômés, a exprimé la reconnaissance de la promotion envers l’administration, les enseignants et les partenaires de l’université pour la qualité de l’encadrement reçu. Présent lors de la cérémonie, Mamadou Faye, adjoint du préfet de Bambey, a exhorté les nouveaux médecins à faire preuve de responsabilité et d’ouverture dans l’exercice de leur profession.