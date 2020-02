U 20 Sénégal et Gambie : Un jeune attaquant du Casa Sports au centre d'une controverse.

Les équipes nationales U20 du Sénégal et de la Gambie se disputent le jeune attaquant du Casa Sports (Ligue 1 sénégalaise). Son nom Abdou Diédhiou. Le coach des U20 du Sénégal, Youssouph Dabo, confirme que le jeune footballeur, qui fait partie d’une liste de 27 joueurs, est arrivé avec un passeport sénégalais au regroupement.



Il a ainsi rejoint le stage de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, alors que celle de la Gambie l'attendait. D'après le journaliste sportif gambien Momodu Bah, qui fait des contributions sur la BBC, qui s'est confié à l'Agence de presse sénégalaise (Aps), « Jarju (Diédhiou) a joué à Tallinding United (première Division gambienne), c’est de là qu’il a rejoint le Casa. Certainement, ses parents ou grands-parents sont Sénégalais, mais lui est né en Gambie ».



Et les Gambiens n'ont pas tort de réclamer Diédhiou dans leur équipe puisque Siaka Bodian, Secrétaire général du Casa Sports ne nie pas les attaches gambiennes du jeune attaquant excentré.



Toutefois, il précise bien que ledit joueur dispose bien d’un passeport sénégalais, comme la plupart des enfants nés dans des villages frontaliers entre les deux pays. "Au vu de son âge, il ne pouvait d’ailleurs pas être transféré, même s’il a joué dans un club gambien, nous avons profité de sa citoyenneté sénégalaise pour lui établir une licence», a expliqué le responsable du club fanion du Sud du Sénégal. Un officiel de la Fédération gambienne de football a également confirmé la nationalité gambienne du jeune attaquant du Casa-Sports, précisant toutefois qu’au vu de son âge, "il est éligible pour les Lionceaux et les Young Scorpions".



La Gambie a mis le nom de Diédhiou sur la liste des joueurs devant affronter le Qatar



Le journaliste gambien Momodo Bah informe que l’entraîneur des Young Scorpions avait déjà inscrit le nom de Diédhiou sur la liste des probables renforts devant rejoindre son équipe pour un match amical contre le Qatar, prévu prochainement. Effectivement, l’équipe de Gambie U20 prépare sa participation aux qualifications de la CAN de ladite catégorie, en 2021. Dans cette perspective, la rencontre contre le Qatar va servir de préparation pour l’équipe dirigée par Mattar M’boge, qui a déjà joué contre le même adversaire en amical.



L’équipe gambienne a été demi-finaliste du tournoi de la zone Ouest joué en Guinée et remporté par le Sénégal. Mais, on gagnerait plus de sous en pariant sur une plateforme de casino en ligne que sur le choix improbable de ce jeune de jouer pour la Gambie.



D'ailleurs la même équipe du Sénégal finaliste de la CAN de la catégorie, prendra part à un tournoi organisé par l’Union Arabe de Football (UAFA), du 17 février au 5 mars.







Ce que dit le règlement de la FIFA







La Fédération internationale de football association est responsable du maintien et de l'application des règles déterminant si un joueur de football est habilité à représenter un pays. (…) Les règles de la FIFA disposent que tout joueur peut s'engager au sein d'une équipe nationale, à condition de posséder la nationalité du pays de cette équipe (et d'avoir été préalablement sélectionné par son entraîneur.)



En 2004, en réaction à la tendance croissante à la naturalisation de joueurs étrangers dans certains pays, la FIFA a adopté une nouvelle réglementation visant à éviter certains abus. Cette réglementation dispose que le joueur détenant plusieurs nationalités doit démontrer un « lien évident » avec le pays qu'il souhaite représenter.



En cas d'infraction au règlement, la FIFA a le pouvoir d'annuler les résultats des matchs internationaux d'une équipe comportant des joueurs inéligibles.