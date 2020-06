Tweet engageant : quand le président soutient la lutte anti tabac.

C’est à travers le monde de la twittosphère que le président de la république s’est prononcé pour la célébration de la journée mondiale sans tabac. A travers un tweet le chef de l’état a en rappelé les nombreuses et dévastatrices répercussions du tabagisme sur la santé avant d inviter la population à choisir la santé et la vie.







Ainsi, il réitère son engagement sans faille dans la lutte antitabac et encourage tous les acteurs à s’investir davantage pour la protection de la santé des populations et de la jeunesse en particulier. En effet, Macky SALL, candidat à l’élection présidentielle de 2012 avait pris le ferme engagement de faire adopter la loi antitabac afin de hisser notre pays au rang des champions de la lutte antitabac en Afrique et dans le monde. Deux ans après son accession à la magistrature suprême, le Sénégal adoptait alors la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac, suivie de son décret d’application en 2016.







Cet évènement historique survint dans un contexte mondial caractérisé par le transfert de l’épidémie tabagique se traduisant par une très forte progression du tabagisme dans les pays les plus pauvres de la planète, particulièrement dans les pays de l’Afrique subsaharienne marqués par une absence de législation antitabac efficace.







L’année 2014 devient ainsi une date repère dans la lutte antitabac en Afrique et dans le monde avec un leadership affirmé du Sénégal dont les dirigeants sont, depuis lors, fortement sollicités pour honorer de leur présence les plus hautes instances de lutte antitabac à travers le monde.







Abordant la question du cancer lors de la réunion du Conseil des Ministres du 30 mai 2018, Monsieur le Président de la République, réaffirmant son engagement, avait demandé au Gouvernement d’intensifier la lutte contre le tabagisme en mettant en application l’ensemble des dispositions de la loi antitabac votée en 2014.







Parmi ces dispositions, nous pouvons citer le projet de décret fixant les modalités, la procédure et les conditions de délivrance de l’autorisation d’ouverture d’un débit de tabac, de son retrait et de la fermeture définitive dudit débit mais aussi la réglementation relative à la chicha qui sont actuellement bloqués au niveau du Secrétariat général du Gouvernement (SGG).







Compte tenu de cet engagement affiché et soutenu du Président de la République dans le cadre de la lutte antitabac, le retard accusé dans l’adoption de ces textes devient un mystère eton serait porté à se demander si réellement il est au courant que le projet de décret cité ci-dessus et communément appelé décret sur les débits de tabac est en souffrance au SGG depuis plus d’un an alors qu’il reste juste à le programmer en Conseil des ministres pour son adoption.







Les services compétents du Ministère de la Santé et de l’Action sociale ont fait tout le travail nécessaire pour donner suite à l’instruction du Président de la République issue du conseil des ministres du 30 mai 2018.







Cependant, nous constatons avec amertume que ce blocage réduit à néant les efforts considérables déployés pour protéger notre jeunesse dangereusement exposée aux produits du tabac qui demeurent largement accessibles dans les circuits traditionnels actuels de l’offre. Nous félicitons encore une fois de plus le Président de la République pour sa volonté politique affichée de lutter contre le tabagisme et nous ne perdons pas espoir pour la signature rapide du projet de décret relatif aux débits de tabac afin de minimiser et d’affaiblir l’accessibilité de ce produit mortel face à une jeunesse innocente constituant la cible privilégiée de l’Industrie du tabac.







Pour rappel , le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale a célébré ce 31 Mai 2020, la Journée Mondiale Sans Tabac. Cette année, la journée