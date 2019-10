Turquie : la CMU s’imprègne des systèmes de Sécurité sociale et d’Assurance maladie du pays hôte

Une délégation de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle, conduite par notre Directeur général, le Dr Bocar DAFF , s’est rendue du 22 au 27 Septembre à Ankara ( #Turquie ) sur invitation de l’Agence turque de Coopération internationale ( #TIKA ).Une mission qui a permis à la CMU d’apprendre des systèmes de Sécurité sociale et d’Assurance maladie du pays hôte, qui sont parmi les plus performants au monde avec un taux de couverture de 99,5% sur une population de 82 millions de personnes.Ce voyage d’études en Turquie a également permis aux techniciens de la CMU de s’imprégner des fondamentaux du système «MEDULA», qui est l’équivalent turc du Système d’information intégré de la Couverture Maladie Universelle ( #SigiCMU ).Il s’agit d’un système d’information qui touche, aujourd’hui, aux questions de la prise en charge médicale, de l’identification et des soins du patient, en passant par la facturation et le contrôle médical. Il s’agit d’un dispositif qui permet la dématérialisation intégrale du système de Sécurité sociale et d’Assurance maladie en Turquie.Selon le Directeur général de l’Agence de la Couverture Maladie (CMU), Dr Bocar Mamadou DAFF, le SigiCMU, qui s’inscrit dans ce même sillage que « MEDULA », arrivera lui aussi, à révolutionner à terme, tout le système d’Assurance maladie et de Contrôle médical dans notre pays.