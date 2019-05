Turquie / Superlig : Papiss Demba Cissé marque son 16e but de la saison et talonne Mbaye Diagne

Pour le compte de la 33e journée de la Super Ligue Turque, l’attaquant international sénégalais de Alanyaspor, Papiss Demba Cissé a marqué son 16ème but de la saison en ouvrant le score pour son équipe.



Un but qui a permis aux siens de ramener le point du nul contre Rizespor (1-1), conséquence, Alanyaspor se retrouve à la 8e place avec 43 points. D’autre part avec ce 16e but, Papiss Cissé se hisse à la deuxième place du classement général des buteurs derrière l’intouchable Mbaye Diagne avec ses 30 unités.



À bientôt 34 ans, Papiss Demba Cissé retrouve une seconde jeunesse en Turquie après un passage en Chine et ses belles années en Premier League avec Newcastle et à Fribourg (Allemagne.)