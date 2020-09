Turquie / Super Lig : Pape Alioune Ndiaye s’engage avec le promu, Karagümrük.

C’est un joli coup que le Président du Fatih Karagümrük SK, Serkan Hurma, vient de frapper avec la signature de l’international Sénégalais, Pape Alioune Ndiaye (29 ans.) Sa visite médicale passée avec succès, Badou Ndiaye, toujours sous contrat avec Stock City (D2 anglaise), a été prêté en Turquie.

Après Galatasaray et Trabzonspor, PAN connaitra ainsi son troisième club turc. Le milieu de terrain Sénégalais a été présenté ce lundi après-midi à travers une petite vidéo montée et postée sur twitter par le club. Actuel leader du championnat turc après trois journées (7 pts, 2 victoires et un nul), le promu entend jouer les trouble-fêtes.

PAN qui connaît bien la Super Lig, l’a d’ailleurs remporté en 2019 avec Galatasaray, en plus de la Coupe de Turquie remportée la même année. L’ancien pensionnaire de Diambars (Sénégal) s’est révélé en Norvège au FK Bodo / Glimt où il a évolué entre 2012 et 2015 (110 matches joués et 29 buts marqués.)