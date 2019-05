Turquie : Galatasaray de Mbaye Diagne remporte le derby face au Besiktas (2-0) et prend la tête du championnat.

Le club turc de Galatasaray s'est imposé dans le derby d'Istanbul face au Besiktas (2-0, Onyekuru 44e et Fernando 54e.) Avec cette précieuse victoire, les Sénégalais Mbaye Diagne (meilleur buteur du championnat avec 28 buts) et Pape Alioune Ndiaye reprennent la première place.



À preciser que Galatasaray et Istanbul comptent le même nombre de points. Les "sang et or" occupent la tête du classement à la faveur d'une meilleure différence de but (Galatasaray 63 points +64, Instanbul 63 points +45) Besiktas se retrouve sur la dernière marche du podium avec 59 points...