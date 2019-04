Turin / Italie : Un sénégalais arrêté après avoir attaqué des policiers

Un sénégalais de 26 ans a attaqué avec une barre de fer deux policiers en criant "allahou akbar". Les faits se sont déroulés en Italie, plus précisément dans la ville de Turin. Tout ce que l'on sait pour le moment est que notre compatriote était sous le coup d'une mesure d'expulsion après une récente condamnation.

Dans tous les cas, l'affaire a fait réagir le ministre de l'intérieur, Matteo Salvini qui affirme : "L'un des policiers a été blessé à la tête, l'autre à la main. nos remerciements et notre souhait d’un prompt rétablissement. Je suis personnellement le dossier. Pas de tolérance pour les voyous et les violents qui attaquent les forces de l'ordre» .