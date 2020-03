Tunisie : Un peu plus sur l'attentat-suicide qui a visé l'ambassade des États-Unis.

Les circonstances de l'attentat qui s'est produit vendredi 06 mars, en fin de matinée au quartier des Berges du Lac, à Tunis, se précisent.



Dans le flot d'informations qui émergent de cet événement malheureux, il ressort que c'est un individu qui était à bord d'une moto (une Vespa) qui a déclenché sa ceinture d'explosifs.



Tout semble indiquer que le kamikaze visait l'ambassade des États-Unis qui se trouve dans ce quartier.



L'attentat suicide a fait cinq blessés parmi les policiers tunisiens qui assuraient la sécurité des lieux.

Ces dernières années, la Tunisie a connu des attentats sanglants.



En juin 2015, la station balnéaire Port el Kantaoui, à Sousse, a été ciblée par un attentat islamiste qui a fait 39 morts et 39 blessés.



Au mois de mars de la même année, le musée du Bardo, à Tunis a fait l'objet d'une attaque qui s'est soldée par la mort de 24 personnes. Une quarantaine de blessés ont été décomptés lors de cet assaut meurtrier. Ces deux actions terroristes ont été revendiquées par l'État islamique.



Un peu plus tard, en 2016, éclate à Ben Guerdane, une bataille entre forces de sécurité locales et des jihadistes de « Daesh ». Le bilan fait alors état de 13 morts, côté tunisien. En 2019, une double attaque à Tunis occasionne la mort d'un policier municipal.