Tunisie : Le président Macky Sall prendra part à la 8ème édition de la TICAD.

Le chef de l’État, Macky Sall, a quitté Dakar ce vendredi pour prendre part à la 8ème édition de la TICAD qui se tiendra du 27 au 28 août à Tunis. Ce rendez-vous d’échanges économiques dans la capitale tunisienne sera l’occasion pour le président du Sénégal d’assister au développement de trois thématiques majeures, notamment la transformation de l’Afrique en une région à la croissance vigoureuse en tirant parti de la résolution des problèmes sociaux pour en faire des opportunités de développement, la réalisation d’une société résiliente et durable, mais également d’une paix et une stabilité durables.



En marge du sommet de la TICAD, le Président de la République rencontrera des acteurs du secteur privé Japonais et africains avant de faire son retour à Dakar le 29 août 2022.



La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) a été lancée en 1993 par le Japon en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique de l'Onu, puis avec la Banque mondiale depuis 2000. Cette initiative a pour but de promouvoir un dialogue politique entre les dirigeants africains, le Japon et leurs partenaires dans le développement...