Tunisie : Le président Kaïs Saïed nomme une sexagénaire à la tête du gouvernement.

C’est une première dans le Maghreb et particulièrement en Tunisie où une femme est nommée à la tête de gouvernement. Le président tunisien, Kaïs Saïed a nommé ce mercredi, Najla Bouden Romdhane, Premier ministre. Elle sera chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais.



Najla Bouden Romdhane qui a travaillé au ministère de l’enseignement supérieur est une inconnue du monde politique. Même n’étant pas spécialiste des questions politiques, Najla Bouden Romdhane devra faire face à un pays aux difficultés économiques énormes, aggravées par la crise de la Covid-19.



Née en 1958, la scientifique sera également chargée de faire face aux défis liés à la corruption persistante dans le pays.



Pour rappel, les récentes manifestations pour la dissolution du parlement tunisien avaient poussé le président Kaïs Saïed à démettre son Premier ministre et à assurer lui même le pouvoir exécutif avec le reste du gouvernement.