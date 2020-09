Tueries de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher : Les particularités du procès ouvert ce mercredi.

Devant la cour d’assises spéciale de Paris s’est ouvert ce mercredi 02 septembre le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l’hyper Cacher. Le 07 janvier, les frères Kouachi affiliés à Al Qaida dans la péninsule arabique ont attaqué le siège de « Charlie Hebdo ».



La rédaction de l’hebdomadaire qui a été prise pour cible pour avoir publié des caricatures du prophète Mohamed, a été décimée. Douze personnes, parmi lesquelles les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski.



Le lendemain, Amedy Coulibaly lié à l’Etat islamique a tué une policière à Montrouge avant de prendre en otage le 09 janvier les occupants d’un Hyper Cacher, dans l’est de Paris.



Cette prise d’otage fera quatre victimes. Ont comparu, selon les médias français lus à Dakaractu, 11 sur 14 accusés. Ils sont tous soupçonnés d’avoir aidé d’une façon ou d’une autre les auteurs Amedy Coulibaly et les frères Kouachi, morts dans les attentats qui ont eu lieu du 7 au 9 janvier 2015.



Hayat Boumedienne, et les frères Boulhecine sont les grands absents de cette audience. Si la compagne d’Amedy Coulibaly est déclarée en fuite après sa capture par les kurdes, les frères Boulhercine seraient morts en zone syro-irakienne. La bataille s’annonce déjà âpre.



L’avocat d’Ali Riza Polat, l’un des proches du tueur de l’Hyper Cacher a assuré que « les services de l’Etat font failli » et que « le procès n’est pas une justice vengeance ». « C’est pour comprendre », a-t-elle ajouté. Pour sa part, Richard Malka, l’avocat de Charlie Hebdo a annoncé à son arrivée que les caricaturistes de l’hebdomadaire satirique « sont morts pour que nous puissions rester libres ».



Parti pour durer au moins 49 jours, le procès sera filmé en raison de son « intérêt pour la constitution d’archives historiques ». Cependant, elles ne seront accessibles que dans 50 ans, fait remarquer francetvinfo. 200 personnes se sont constituées parties civiles alors que des rescapés sont attendus au prétoire pour raconter ce qu’ils ont vécu lors de ces attaques terroristes.