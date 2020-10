Tuerie de la forêt classée de Boffa Bayotte : La demande de mise en liberté provisoire rejetée.

Le juge de la Chambre d'accusation du tribunal de grande instance de Ziguinchor a rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par Me Ciré Clédore Ly pour René Capin Bassène, Omar Ampoye Bodian et compagnie.



Le juge a rejeté la demande ce jeudi et pour l'heure, les motifs ne sont pas encore notifiés. Néanmoins, l'avocat promet de déposer une deuxième demande dans les jours à venir.



C'est hier qu'il avait introduit la demande de mise en liberté provisoire. « Comme jusqu’à présent il n'y a pas d’enquête, nous avons plaidé pour la liberté provisoire. »



Ainsi, dit il, « nous avons demandé le renvoi de la demande d’expertise d’audition et de confrontation de témoin à une date ultérieure pour nous permettre de renforcer notre dossier parce que notre but c’est de convaincre la chambre d’accusation... »