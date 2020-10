Tuerie de la forêt classée de Boffa Bayotte : La demande d’annulation de la procédure sur la table du juge d’instruction.

Au lendemain de la longue audition (14 heures) des présumés meurtriers et commanditaires de la tuerie qui a lieu le 06 janvier 2018 dans la forêt classée de Boffa Bayotte, Me Ciré Clédor Ly fera face au juge d’instruction pour défendre la demande d’annulation de la procédure qu’il aurait introduite après l’avoir dit lors des auditions. Après cette rencontre avec le juge, Me Ciré Clédor Ly fera face à la presse.



C’est pourquoi, il sera débattu en cassation au tribunal de grande instance de Ziguinchor cette demande d’annulation introduite par Me Ly. Car l’avocat avait évoqué des irrégularités dans l’affaire depuis l’interpellation des présumés jusqu’à leur détention. Alors que le juge d’instruction avait presque bouclé l’instruction du dossier qu’il devra présenter au tribunal pour l’ouverture du dossier.



Pour rappel, 14 bûcherons ont été tués par des individus non encore identifiés dans la forêt classée de Boffa-Bayotte.