Tuerie de la Préfecture de Police de Paris : Hadama Traoré placé en garde à vue pour «apologie du terrorisme»

Il avait appelé lundi à manifester pour « rétablir la vérité » sur Mickaël Harpon, le fonctionnaire qui a tué quatre de ses collègues de la préfecture de police jeudi dernier. Hadama Traoré, le militant associatif d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et fondateur du mouvement La Révolution est en marche a été placé en garde à vue mercredi, selon nos informations. Il est accusé de « menace, acte d'intimidation sur une personne exerçant une fonction publique ou d'utilité collective, menace de crime contre les personnes et outrage », selon le parquet de Bobigny. Son domicile a été perquisitionné.

Ce jeudi matin, selon « le Parisien » il est placé en garde à vue supplétive pour «apologie du terrorisme ». Les enquêteurs ont saisis chez lui des supports numériques qui sont en cours d'analyse.



La manifestation interdite

Lundi, Hadama Traoré avait appelé à manifester pour affirmer que Mickaël Harpon « n'était pas un terroriste », dénonçant « la désinformation médiatique et politique » autour de la tuerie perpétrée le 3 octobre dernier à Paris.



Un appel qui avait largement suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Plusieurs élus avaient demandé que cette manifestation soit interdite. Mercredi, Hadama Traoré avait assuré qu'il s'agissait en fait d'un « hommage aux quatre policiers froidement tués », tout en continuant d'affirmer que Mickaël Harpon n'était pas un terroriste. La manifestation, qui devait se tenir jeudi après-midi, avait été interdite par le préfet du Val-d'Oise.



Originaire de la cité des 3 000, à Aulnay-sous-Bois, Hadama Traoré était devenu une figure locale suite à la création de son mouvement La Révolution est en marche, en 2017. Au sein de ce collectif, il milite contre les violences policières, le mal-logement, pour le vote des détenus et la dénonciation du clientélisme...