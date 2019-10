Tuerie de Mlomp ayant causé la mort de Abdou Elinkine Diatta : Le Collectif des Cadres Casamançais condamne et appelle à poursuivre le combat pour la paix.

Le Collectif des Cadres Casamaçais (CCC) condamne avec la dernière énergie, la tuerie survende à MLOMP le dimanche 27 octobre 2019 et qui a coûté la vie à M. Abdou Elinkine DIATTA membre influent du MFDC ainsi qu'à quatre autres personnes venues prendre part à une cérémonie familiale.







Le CCC présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et invite la justice à se saisir sérieusement âe cette affaire af,rn que les auteurs de ce massacre soient identifiés et punis à la mesure de leur inacceptable forfait.







Le CCC qui reste fermement'attaché à ses engagements, poursuit ses activités conformément à ses objectifs statutaires qui sont :







1/ le retour dune paix définitive en Casamance.



2/ développement économique de la Casamance



3/ la solidarité entre fils et filles de la Région







En ce qui concerne le l’objectif, le CCC encourage et felicite le Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance (GRPC) présidé et coordonné par I'ancien Ministre d'Etat Robert SAGNA, GRPC dont plusieurs membres sont aussi membres du CCC.







Le CCC est solidaire et adhère par conséquent à toutes les actions et initiatives du GRPC.







Le CCCI encourage et felicite le GRPC pour les résultats obtenus d'abord dans les régions



de Kolda et de Sédhiou, puis dans le département de Bignona (région de Ziguinchor) notamment dans le Naran et la zone des Palmiers, et tout récemment, à Youtou dans le département d' Oussouye.







Le CCCI encourage le GRPC à poursuivre avec sérénité les objectifs qu'il s'est fixé pour le retour d'une paix définitive en Casamance.







Le CCC salue enfin f immense travail abattu par le GRPC et félicite chaleureusement son Coordonnateur, le Ministre d'Etat Robert SAGNA dont le combat inlassable entamé au lendemain de l'éclatement du conflit d'une part, et la confiance dont il bénéfrcie aussi bien de la plupart des combattants du MFDC que de celle de Monsieur le Président de la République d'autre paft, ont permis d'obtenir ces résultats.







En ce qui concerne le développement économique de la Région, le CCC se réjouit de l'implicntion de I'ANRAC, du PPDC, du PUMA et du PUDC dans la restauration des pistes de production et des infrastructures sociales de base.







Le CCC salue et se félicite de la réalisation du Pont de Farafégné qui boostera, à n'en pas douter, l'économie de la Région naturelle de Casamance.







Le CCC remercie les autorités d'avoir levé les check-points installés sur certains axes toutiers.







Enfin, le CCC saisit I'occasion pour renouveler son ouverture pour de bons rapports et ses encouragements à tous ceux qui interviennent pour un retour de la paix en Casamance.







Fait à Dakar, le 30 octobre2019



Président du CCC