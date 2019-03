Tuerie au Mali : L'Association Kongol Ardo déplore "un acte barbare perpétré contre une ethnie" et invite la communauté internationale à s'auto saisir du dossier.

Par la voix de son président d'honneur Talibouya Ba, par ailleurs maire de Guet Ardo, l'association Kongol Ardo déplore le massacre perpétré dans un village du Mali.

Selon le président d'honneur de cette association, "ce massacre qui a occasionné la mort de plus de cent trente personnes appartenant à l'ethnie peulh est un acte barbare perpétré contre une ethnie".

L'association témoigne toute sa solidarité ainsi que sa compassion aux proches des victimes. Elle invite également la communauté internationale à s'auto saisir du dossier afin que les coupables soient punis. Et cela quelles que soient les mesures prises par les autorités maliennes. L'association se félicite également de la réaction ferme du président Macky Sall sur cette affaire.

L'Association Kongol Ardo est une plateforme multiculturelle composée de bergers, d'intellectuels, de religieux, d'hommes d'affaires, répartis dans le pays et la diaspora.