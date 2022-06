Tuée par son mari au Maroc : Fatoumata Baldé a été inhumée aujourd’hui à Diouloulou.

Dakaractu avait révélé le meurtre atroce au Maroc de Fatou Baldé Diop, le même jour du meurtre de Kiné Gaye à la rue 10 de Pikine. Un homicide perpétré par son mari et devant leur enfant. Émigrée depuis quelques mois au royaume chérifien, elle avait été tuée après une dispute avec son compagnon. Le drame a eu lieu dans le quartier Farah Salam, dans la ville de Casablanca.



Le corps a été rapatrié à Dakar et la défunte a été inhumée aujourd’hui dans son village natal de Diouloulou, dans la région de Ziguinchor, département de Bignona. En effet, selon les témoignages de ses proches, c’est après la prière de 14 h qu’elle a rejoint sa dernière demeure accompagnée par toute la population de Diouloulou. Aux cimetières, tous les visages étaient crispés, les parents, amis et alliés ont rendu un dernier hommage à la défunte. Des prières ont été formulées à la mémoire de la défunte.



Âgée de 29 ans, la victime est morte après avoir reçu, selon les informations parvenues à Dakaractu, des coups portés par son mari à l’aide d’un objet contondant. Le meurtrier M. Diop a été mis aux arrêts et une enquête ouverte...