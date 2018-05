Tué par balle à l’Université de St-Louis, l’étudiant Fallou Sène est originaire de Diourbel

On en sait un peu plus Fallou Sène, tué ce mardi à l’Université Gaston Berger de St-Louis, lors d’échauffourées ayant opposé les étudiants aux gendarmes.



Selon le Rfm, Fallou est inscrit en 2e année section français. Il est originaire de Diourbel, marié et père d’un enfant.