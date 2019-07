Tu es un enfant de la république et tu mourras enfant de la république.

Merci pour tout service rendu à la nation Président Ousmane Tanor Dieng

Merci infiniment au Président Macky Sall pour cet bel hommage rendu à notre cher Président Ousmane Tanor Dieng.

Certes nous avons perdu un leader et un papa et la douleur ne se mesure pas.

Cette nouvelle absence est une violence inouïe

Une déchirure profonde et des blessure immenses

Mais aujourd'hui vous avez apaisé nos cœurs, vous avez exprimé à votre mesure toute votre affection à notre cher Président Ousmane Tanor Dieng.

Votre marque d’attention de reconnaissance et de soutien sont précieux et nous vous remercions affectueusement et sincèrement.

Toutes ces gestes et cet bel hommage nous réconfortent grandement et apaisent notre peine.

Papa est parti, mais il sera à jamais dans nos cœurs .

Merci pour tout cher Président Macky Sall



Yéya Diallo

Présidente Nationale des Jeunesses Féminines du Parti Socialiste