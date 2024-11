Trump remporte l'Etat de Virginie-Occidentale (médias)

Donald Trump est donné vainqueur mardi dans l'Etat conservateur de Virginie-Occidentale, qu'il avait déjà remporté en 2016 et 2020, selon les projections des médias CNN et NBC.



Cette victoire lui permet d'engranger quatre grands électeurs supplémentaires, en plus des 19 qu'il avait déjà gagnés. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine.