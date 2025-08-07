Trump juge possible une réunion "très bientôt" avec Poutine et Zelensky 

Donald Trump a jugé mercredi qu'il y avait "une bonne chance qu'il y ait une réunion très bientôt" avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sans donner de précisions de date ou de lieu.



Le président américain n'a toutefois pas voulu s'étendre sur la probabilité d'un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, ajoutant: "Celui-là m'a déjà déçu dans le passé", dans une référence apparente à son homologue russe.