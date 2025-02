Trump assure que Musk ne prend pas de décision "sans notre accord"

Donald Trump a assuré lundi qu'Elon Musk, qui avance à marche forcée pour démanteler une partie de l'appareil d'Etat américain, ne prenait de décision qu'avec son accord.



Le dirigeant d'entreprise et homme le plus riche du monde "ne peut pas et ne pourra pas" faire quoi que ce soit "sans notre accord," a assuré à la presse depuis la Maison Blanche le nouveau président américain.