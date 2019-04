"Trouver des stratégies pour impliquer un peu plus la Gambie dans l’organisation des JOJ 2022" (Matar Bâ, ministre des Sports)

Le ministre des Sports, Matar Bâ a promis de trouver des stratégies pour impliquer un peu plus la Gambie dans l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2022. Le patron du sport sénégalais a souligné l’importance d'avoir une nouvelle approche pour le raffermissement des liens entre le Sénégal et la Gambie. Cela ne doit plus seulement être l'affaire des politiques, les hommes de presse devraient être également des artisans. Le ministre des sports était l’invité d’honneur du 10th National sports awards organisé par Sports journalist association of the Gambia (Sjag)...