« Trophy Tour » - Danthiady : émotion et explosion de joie dans le logis d’une famille de bergers à la présentation de la coupe d’Afrique

La caravane « Trophy Tour » se poursuit. Elle était hier au cœur du Fouta. Les populations de Danthiady, plus particulièrement ont eu l’honneur de recevoir le trophée de champion d’Afrique chez eux. C’est le cas de la famille de Coumba Ka surprise entre son fourneau et le pâturage par les membres de la caravane pour lui présenter la coupe. Émotion et exposition de joie ont accompagné l’entrée du trophée en or dans la demeure. « Je ne m’y attendais pas! Je ne sais même pas quoi dire… Je suis fière et honorée de recevoir ce trophée dans mon domicile. C’est une visite que je n’attendais même pas. Je suis vraiment contente. Nous remercions vivement le président Macky Sall qui a bien voulu nous faire cette belle surprise », a-t-elle dit la voix en trémolos étreinte par l’émotion.

Une occasion pour elle de rappeler les conditions dans lesquelles sa famille et elle avaient vécu la finale de la coupe d’Afrique. « Nous avions suivi le match au niveau de la station parce que nous n’avons pas de télévision. Mais ce jour nous avions beaucoup jubilé jusque tard dans la soirée… », se remémore-t-elle encore...