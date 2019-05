Trophées UNFP : Opa Nguette et Habib Diallo dans l’équipe type de la Ligue 2

Les trophées UNFP 2019 ont été décernés hier dans la capitale Française, à l’instar de la ligue 1, la ligue 2 à aussi célébré ses meilleurs joueurs de la saison 2018-2019. Ainsi l’équipe type de la ligue a été dévoilée avec pas de moins de sept joueurs appartenant à Metz, le club champion cette année (Habib Diallo, Opa Nguette, Renaud Cohade et Farid Boulay, Thomas Delaine, Stoppila Sunzu et John Boye. )

Une véritable razzia dont ont profité les deux internationaux Sénégalais Habib Diallo (Deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 avec 26 unités) et son coéquipier Opa Nguette qui figurent donc sans surprise dans ce onze type. Le meilleur buteur de la ligue 2, le Brestois Gaëtan Charbonnier y figure également en compagnie de Alexis Claude-Maurice, Fabien Centonze et le gardien Vincent Demarcconnnay