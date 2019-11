Trophées ANPS / Prix Falang : Le nouveau roi des arènes, Modou lo élu meilleur lutteur avec frappe

Après son retentissant KO face à Eumeu Sène lors de leur combat de clarification, Modou Lo qui avait alors conquis le titre de roi des arènes, vient de se voir décerner aussi le titre de meilleur lutteur avec frappe. La tête de file de l'écurie Rock énergie, est ainsi récompensé après une saison où Xaragne aura subi revers (Contre Balla Gaye II) et gloire face au Tay-shinger de Pikine.



Avec 240 points au compteur, Xaragne remporte le prix "Falang" son deuxième succès dans cette catégorie. Le "Lion" de Guediawaye, Balla Gaye II, bourreau du Parcellois vient en second lieu suivi de Reug-Reug qui signe un deuxième podium (3e en Lutte simple et avec frappe.)