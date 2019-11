Trophées ANPS 2019 / Prix Jules Bocandé : Sadio Mané sacré ballon d'or sénégalais pour une 6e fois d'affilée

Il était largement favori dans la catégorie des meilleurs footballeurs sénégalais. Sadio Mané (290 points) vient d'être plébiscité meilleur joueur de la saison devant Kalidou Koulibaly (133 points) et idrissa Gana Gueye (20 points.)



Le co-meilleur buteur de la Premier League (22 buts), vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la CAN 2019, a été véritablement plébiscité par les votants, près d'une trentaine de rédaction toutes acquises à sa cause (Unaniment désigné numéro un lors des votes.) Mané entre un peu plus dans l'histoire du football sénégalais, en remportant son 6em Ballon d'or sénégalais (BOS) d'affilée.



Une performance d’autant plus relevée du fait qu'il s'agit là du premier prix nommé " Prix Jules François Bocandé" suite à un nouveau système de naming instauré par l'ANPS cette année.