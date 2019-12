Trophée Yachine : Les organisateurs du Ballon d’Or France Football honorent les gardiens de but

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2019, quatre (4) trophées seront en lice et chacun trouvera son lauréat ce soir du lundi 2 novembre au Théâtre du Chatelet à Paris. Avec le trophée masculin tant convoité du Ballon d’or, récompensant le meilleur joueur de la saison, le Ballon d'Or féminin France Football sera aussi décerné à une des 20 meilleures joueuses nominées pour le titre. Ensuite, les jeunes joueurs de la saison seront à l’honneur avec le Trophée Kopa. Kylian Mbappé a été le vainqueur de la précédente édition, trop vieux cette saison pour prétendre remporter à nouveau ce titre.



Ainsi, afin de donner plus de chance aux gardiens de but de remporter une distinction personnelle, France Football a créé le Trophée Yachine, dont le nom rappelle Lev Yachine, le dernier rempart mythique du Dynamo Moscou qui est le seul gardien de but à avoir remporté un ballon d’or en 1963. Il est unanimement considéré comme le meilleur gardien du XXe siècle.



À cet effet, avant de penser un jour à un trophée Fabio Cannavaro ou Matthias Sammer pour réhabiliter les défenseurs, les organisateurs du Ballon d'Or France Football ont acté une évidence : Gianluigi Buffon ou Manuel Neuer par exemple, qui n'ont jamais remporté la plus courue des distinctions individuelles. Alors, ce trophée récompensant les meilleurs gardiens de but vient à son heure. Cette année trois portiers ont été retenus : Ederson (Man City), André Ter Stegen (Barça) et Alisson Becker (Liverpool). Qui sera le premier vainqueur du trophée Yachine ? Réponse ce soir à Paris...