Trophée UNFP : Karim Benzema sacré meilleur joueur Français évoluant à l'étranger.

Avec ses 21 buts en Liga Espagnol et sa saison aboutie au Real de Madrid, Karim Benzema a été désigné meilleur joueur Français jouant à l'étranger. Une distinction à la fois méritée et surprenante, au vu des relations tendues entre le joueur en question et les instances du football Français. Benzema banni de l'équipe nationale depuis octobre 2015, sera certainement ravi par cette belle récompense qui va à coup sûr le réconcilier avec une grande partie du public français.