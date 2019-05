Trophée UNFP : Didier Drogba honoré pour l'ensemble de sa carrière

En honorant l'ancien international Ivoirien et ancien joueur de l'OM, Didier Drogba, la ligue 1 Française a tenu à honorer l'un des joueurs qui aura beaucoup marqué le championnat et le monde du football de façon générale.

C'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que Drogba a reçu ce trophée honorifique qui lui a été symboliquement décerné lors des UNFP 2019. L'ancien capitaine des "Éléphants" qui a fraîchement raccroché les crampons reste un grand champion...