Trophée Navétanes Covid-19 : Grand-Yoff au cœur de la compétition sanitaire.

Cette année, avec le contexte de la Covid-19 ayant entrainé la fermeture des stades et l’arrêt des matches de football, la compétition ‘’Navétanes ’’ s’est plus déroulée sur le terrain sanitaire.



Les ASC ont mené une compétition dans leurs quartiers respectifs en faisant de la sensibilisation sur les comportements à avoir afin d’éviter de contracter la Covid-19. Il s’agissait pour déceler les meilleures ASC, de mesurer leur niveau d’implication dans la lutte contre la Covid-19 en se basant sur leur stratégie dans la distribution des masques, des gels hydro-alcooliques et autres produits au profit des populations.



Grand-Yoff a reçu son trophée ce samedi 25 des mains du sociologue, Djiby Diakhaté en présence du responsable politique de la localité, Cheikh Bakhoum, du vice-président de la Fondation servir le Sénégal, Alioune Badara Sall entre autres autorités. Les jeunes ont massivement répondu à la remise du trophée...