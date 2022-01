Trophée FIFA The Best : Édouard Mendy désigné meilleur gardien de l'année !

Le gardien de but international sénégalais, Édouard Mendy, a été élu meilleur gardien de l'année 2021 lors de la cérémonie FIFA The Best 2022.



Actuellement au Cameroun avec le Sénégal pour y disputer la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN), Edu Mendy arrive cette fois-ci devant Gianluigi Donnarumma qui avait remporté le trophée Lev Yachine au ballon d'or 2021.