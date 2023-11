Tronçon Keur Balla-Sandiara -Thiadiaye: Un projet de désenclavement de plus de 450 milliards de francs CFA pour dynamiser l’économie entre Mbour et Kaolack

Pour répondre aux exigences de l’axe 1 du plan Sénégal émergent inscrivant les infrastructures comme piliers de développement, le projet de désenclavement de l’axe Mbour-Fatick-Kaolack voit le jour. L’autoroute allant de Mbour à Kaolack qui s’étend sur 100km, prend départ à Keur Balla Lo et assure la connexion entre l’autoroute AIBD Mbour et les activités vers Kaolack. Elle traverse les régions de Thies, Fatick et Kaolack et intègre le contournement de Kaolack sur 7km pour soulager les populations.



Ce matin, le Premier ministre Amadou Bâ dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Thiès a visité les travaux de ces ouvrages qui sont aussi prévus pour assurer la fluidité et la facilité aux populations de dérouler quotidiennement leurs activités agricoles. Composé de 210 ouvrages hydrauliques, le coût du projet s’élève à plus de 450 milliards de francs cfa dont une partie est prêtée par Exim Bank China et l’autre partie par l’Etat du Sénégal. En termes d’exploitation, ce sont des jeunes sénégalais formés aux métiers d’autoroute, qui auront à assurer l’exploitation, selon le chef de projet. Concernant les retombées financières de cette autoroute, elles seront reversées directement à l’Etat qui a la main sur les recettes.



En termes de délai, le projet a démarré en mars 2022 et sa réception est prévue dans 45 mois. Donc en décembre 2025, l’ouvrage, ficelé autour d’un contrat de délégation de service public, devra être fonctionnel. Le Premier ministre invite cependant, au respect du délai avancé.