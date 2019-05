Tronçon AIBD/Mbour et AIBD/Thiès : Le Collectif Citoyen des Usagers de l’Autoroute à Péage dénonce le coût élevé des tarifs

Le Collectif Citoyen des Usagers de l’Autoroute à Péage (CCUAP) dénonce le coût élevé des tarifs sur le tronçon AIBD -Mbour et AIBD-Thiès après leur mise en service.

Des tarifs établis, dénonce d’ailleurs le CCUAP, sans aucune forme de communication appropriée. Aussi invite t-il le Gouvernement, l’Ageroute, le concessionnaire Eiffage-Senac à ouvrir des discussions sur l’harmonisation des tarifs, qui à l’heure actuelle, assure-t-il, impactent négativement, aussi bien du point de vue psychologique qu’économique, sur les revenus des usagers et des PME-PMI qui ont participé à la réalisation de ces infrastructures à travers leurs impôts et qui souhaitent que les tarifs soient revus à la baisse sur l'ensemble des autoroutes à péage du Sénégal. D’autant plus selon le CCUAP, qu’après plusieurs fora effectués dans le cadre de leur campagne de sensibilisation auprès des collectivités impactées et des ateliers de partage avec le syndicat des taxis, les usagers, les PME-PMI, une tarification raisonnable et supportable avait été formulée.

Enfin, le CCUAP invite le Ministre des Infrastructures et l’APIX à publier l’avenant issu des négociations qui ont abouti à la baisse des tarifs des péages de Toglou et de Sébikotane afin de lever toute équivoque sur la date d’expiration de concession d’Eiffage-Senac, le CCUAP