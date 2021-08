Troisième vague : Dr Yaya Baldé (MCR / Kolda) «…Durant le seul mois de juillet nous avons enregistré 66 cas pour deux décès… aujourd’hui… à 26056 personnes vaccinées…»

Avec la troisième vague de Covid-19 au rythme du variant Delta, la région de Kolda n’a pas été épargnée à l’image des autres régions du pays. Pour mieux l’aborder, nous avons donné la parole au médecin chef de région (MCR), le Dr Yaya Baldé, ce 02 août qui revient sur cette situation qu’il juge « préoccupante ».



À l'en croire, « après les deux premières vagues, Kolda est aussi concernée par cette troisième vague à l’instar du pays. Depuis pratiquement fin juin-début juillet, la région a entamé cette troisième vague. Depuis le début de la pandémie, nous en sommes à un cumul total de 758 cas de Covid-19 dans la région. Et pour le seul mois de juillet, nous avons enregistré 66 cas pour deux décès. En ce sens, il faut reconnaitre que ces chiffres sont en constante augmentation car tous les jours on dépiste entre trois, dix ou treize cas. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, nous avons des malades qui sont pris en charge dans la région. Au total, 55 patients sont suivis à domicile dont les 51 à Kolda et les 04 à Vélingara. »



Dans la foulée, il précise : « nous avons dix patients dont deux cas graves suivis au centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional. Cela veut dire que nous sommes de plain-pied dans cette troisième vague. »



Revenant sur la recrudescence des cas dans la région, il soutient que : « le nombre de cas est dû au relâchement dans les gestes barrières comme le port de masque. Mais également, il y a le non-respect de la distanciation physique et des rassemblements. À côté de cela il y a eu les messages de préjugés qui ont conduit une partie de la population à être réticentes au vaccin. Ce sont tous ces facteurs qui ont été certainement à l’origine de cette troisième vague… »



Quant à la vaccination, il avance : « les vaccins sont disponibles dans l’ensemble du territoire régional et nous vaccinons depuis les mois de février, mars. Et aujourd’hui nous en sommes à plus de 26.056 personnes vaccinées. Sur le terrain, les équipes développent des stratégies pour leur permettre d’aller dans des zones reculées pour vacciner les personnes. »



« Et maintenant, il faut encourager ce dispositif par une campagne de communication pour que les populations se fassent vacciner. Aujourd’hui, la vaccination constitue notre grand espoir pour espérer inverser cette tendance lourde de contamination. À côté des gestes barrières, il nous faudrait vacciner dans un délai très court le maximum de populations pour créer cette barrière immunologique qui nous permettra de freiner cette évolution… », conclura-t-il.