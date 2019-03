Trois questions à Sada Thioub, attaquant Nîmes : « Montrer mes qualités et m’adapter au style de jeu africain »

Sada, quel sentiment vous anime après cette première conversation en équipe nationale du Sénégal?

C’est une fierté d’être appelé en équipe nationale. C’est une fierté pour mes parents. J’ai bien travaillé avec mon club. Il fallait d’abord bien bosser. Après s’il y’avait quelque chose comme une sélection, c’est un bonheur. Je suis vraiment content à travailler pour évoluer.

Depuis quand Aliou Cissé ou son staff est entré en contact avec vous?

Ça fait un moment que le staff de l’équipe nationale me suit. Aliou Cissé a envoyé des gars de la Fédération pour me faire savoir que depuis un moment, je suis dans son viseur. C’est une grande fierté d’être sélectionné. Je viens pour apprendre avec le groupe et m’adapter à son style de jeu. Mais pourquoi pas montrer mes qualités et m’adapter au style de jeu africain. Je sais que ce ne sera pas facile. Mais je ne me fais pas de soucis, je ferai tout pour m’adapter.

Quel sera votre challenge, venir gagner une place ou intégrer la sélection petit à petit?

Si le sélectionneur m’a appelé, c’est parce qu’il trouve que j’ai les qualités pour pouvoir évoluer dans cette équipe, de m’adapter dans ce que l’équipe fait. Après c’est à moi de tout faire pour que ça marche. Je sais que dans cette équipe d Sénégal que je regarde jouer, il y’a de très bons joueurs.