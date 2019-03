Trois questions à Khadim Ndiaye, portier du Horoya AC : "Le Sénégal est un pays compliqué, un petit faux pas et on met tout sur ton dos"

Cela fera six matches, contre le Madagascar et le Mali, que vous n’êtes plus appelé en sélection. Avez-vous des explications par rapport à cette situation?

Je ne suis pas plus méritant que les joueurs convoqués. Il y’a un sélectionneur national (Aliou Cissé), qui a une liste de joueurs dans son programme. Il convoque ceux qui peuvent faire son affaire. Je ne vais pas entrer dans les choix d’un entraîneur. Avant, j’étais resté deux ans sans jouer avec la sélection. C’est Aliou Cissé qui est allé me chercher dans mon club, Horoya, pour me tendre la perche. Il m’avait même confié des responsabilités dans le groupe. Quoi qu’on puisse dire, même si je joue en Guinée, je suis un cadre de l’équipe nationale qu’on le veuille ou non. Comme les Kara, Koulibaly, Cheikhou et Gana, c’est moi-même qui les ai intégrés en sélection. Je suis compétitif et je continue le travail avec mon club.

Avez-vous reçu des explications de la part du sélectionneur national Aliou Cissé?