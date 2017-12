Trois présumés djihadistes dont une dame, arrêtés à Tambacounda et transférés à Dakar.

La légion Est de la gendarmerie de Tambacounda et de Kédougou a interpellé mardi dernier, Ousmane Diallo, 57 ans, Ousseynou Diallo, 28 ans et Mariame Ly, 40 ans, au quartier Sarré Issa de Tamba.





Soupçonnés d’être des djihadistes, ils ont été transférés à la section de recherche de Dakar pour enquête.



Dans la région de Tamba, les éléments de la légion de gendarmerie territoriale ne laissent aucun répit aux malfaiteurs, à travers des opérations de sécurisation des personnes et des biens. Ce qui a du reste porté ses fruits dans la nuit de mardi dernier.





En effet, en exploitant des informations les hommes du capitaine Mané, commandant la compagnie de gendarmerie de Tamba, ont interpellé Ousmane Diallo boutiquier de son état qui avait obtenu la nationalité sénégalaise, et originaire de Tombouctou. La fouille de son domicile a permis de mettre la main sur des téléphones portables ainsi que plusieurs exemplaires du coran. L’enquête menée par les limiers a permis de remonter la filière jusqu'à son neveu Ousseynou Diallo. Ce dernier détenait par devers lui des vidéos propagandistes Djihadistes. La dénommée Mariame Ly viendra compléter la liste des inculpés actuellement transférés à Dakar pour enquête.