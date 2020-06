Trois joueurs parisiens touchés par la Covid 19

Le club a communiqué hier sur les résultats des tests de dépistage du Covid-19 effectués la veille. « Les tests de dépistage PCR et sérologiques ont montré quatre cas antérieurs de contaminations au Covid-19 (trois joueurs et un membre du staff) », écrit le club. Selon le Parisien, aucune star du groupe ne serait concernée. Les trois cas toucheraient des jeunes joueurs de l’effectif. « Ces personnes avaient présenté les symptômes pendant la période de confinement alors qu’elles n’étaient pas en contact les unes avec les autres », assure le PSG, ajoutant « qu’ils ne sont aujourd’hui plus contagieux et reprendront leur programme d’entraînement ». L’ensemble du groupe peut donc poursuivre le programme de la semaine avec encore une journée de tests physiques aujourd’hui avant le retour sur les terrains jeudi. Les joueurs seront régulièrement testés.