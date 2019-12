Trois ans après avoir déboulonné Jammeh : Barrow sous pression...

Le collectif " 3 years jotna" a marché ce lundi 16 décembre pour demander au président gambien de respecter sa promesse d'assurer une transition de 3 ans avant d'organiser de nouvelles élections.



Ils étaient des milliers de citoyens gambiens à envahir la route reliant Serrekunda à Banjul et les slogans ont été hostiles au successeur de Yahya Jammeh. Ainsi, Adama Barrow, élu à l'issue des élections de décembre 2016, s'est vu qualifier de tous les noms d'oiseaux. Selon les protestataires, l'actuel chef de l'État gambien n'a pas su en trois ans redonner espoir à ses administrés dont certains sont obligés de prendre le large, au mépris de ce qu'ils ont de plus sacré : leur vie.



Au terme de la marche, le collectif "3 Years Jotna" a soumis un mémorandum à un représentant du président Barrow.



Dans la pétition signée par des organisations de la société civile, des partis de l'opposition entre autres participants à la marche, il a été demandé au locataire de la White House d'organiser des élections présidentielles au plus tard en septembre 2020.



Les membres du Collectif qui ont rappelé à Adama Barrow tous les engagements qu'il avait pris à la veille de la présidentielle de 2016, attendent de lui qu'il les respecte scrupuleusement. Parmi ces promesses, sa non-participation à la présidentielle qu'il s'était engagé d'organiser après trois ans de transition. Sa réponse est attendue, au plus tard le 19 janvier 2020. Faute de quoi, ils menacent d'organiser une nouvelle marche pour lui exiger à respecter sa parole. C'est dire que la Gambie semble s'engager dans un bras de fer entre Barrow et ses anciens alliés.



Partisan du départ de Barrow après trois ans de pouvoir, l'opposant historique gambien Ousainou Darboe qui a été aux affaires dès les premières heures de l'après Yahya Jammeh avant d’être défenestré, n'a pas physiquement pris part à la marche de ce lundi. Le chef du Parti démocratique unifié a quitté Banjul jeudi dernier pour la capitale sénégalaise. Il était l'invité du président sénégalais, Macky Sall. Après ce séjour sénégalais, Darboe devrait se rendre à Dubai, renseigne le très informé freedomnewspaper lu à Dakaractu.