Triste ce qui se passe à KÉDOUGOU! Ce ne sont pas des voyous ni des rebelles. Ils sont justes indignés pour garder leur dignité (Par Moustapha Guirassy)

L'ancien maire de Kedougou a réagi après les événements de Tomboronkoto:











Ils sont de plus en plus acteurs de mouvements sociaux, parce que les politiques ont failli. Parce que les autorités ne sont plus éthiques . Parce qu’elles ne servent pas la nation mais leurs seuls intérêts.







Ils sont en colère parce que leur environnement se dégrade et personne pour le protéger.







Ils sont en colère parce que leurs cours d’eau sont pollués et que leurs mamans n’ont plus où baigner leurs enfants ou laver leurs linges







Ils sont indignés parce que qu'on leur dit que les autres ont le droit d'exploiter l'or mais pas vous.











Ils crient leur ras le bol parce qu’ils s’appauvrissent assis sur les montagnes de richesses hautes comme les dents de Fongolimbi, Bandafassi et de Dindefelo.







Ce sont des actions collectives, revendicatives et défendant des causes et des intérêts des populations de Kedougou, de Tomboronkoto en particulier.







Quels autres moyens spécifiques à la mobilisation avaient ils que d’ériger des barricades pour se faire entendre ?







Non ils sont tout sauf violents.







Et pour ça il faut les mettez en prison, vous les violenter et vous brûler leurs maisons ?







Ils ont juste entrepris une action collective en vue d'un changement social voulu par tous les fils de la région ;







Ils veulent juste, avec différents acteurs étatiques ou locaux, contrôler les orientations sociales du secteur minier et de leur environnement.



Et pour ça il faut toute cette violence?







Ils ont dépassé le simple stade du mouvement contestataire , et la mise en cause du pouvoir et de sa domination.



Ils proposent des solutions. Ils sont debout pour une transformation sociale.







Il faut les mettre en prison pour cela?







Ils posent des actions collectives afin de changer les comportements des entreprises minières et de l’état dans un sens favorable aux populations .







Vouloir changer l’ordre social existant, mérite t’il que vous brûliez leurs maisons ?







Non ! Non!







Notez l'émergence de plus en plus forte de nouveaux mouvements sociaux à kedougou ;



Cela va de pair avec la multiplication des sources de conflits et le sens de la responsabilité de plus en plus assumé par les populations surtout sa frange jeune. C’est sous ce rapport qu’il faut d’ailleurs comprendre les positions de l’activiste Oudy Diallo dont le seul tort in fine est de défendre la NATURE.







Et pour ça vous le mettez en prison pour 6 mois.



Que l’environnement se dégrade ou que les richesses de la Region soient détournés, ce n’est pas votre problème. L’essentiel pour vous est de sauver la seule face d’un gendarme.



Tout cela est bien Etrange.











Qu est ce qui vous arrive ? Vous n’arrivez plus à saluer le courage et la générosité de ceux qui se battent pour l’essentiel ?







Ce que Tomboronkoto a vécu aujourd’hui n’est pas né d’un caprice ou d’une volonté de déstabiliser mais il est plutôt né d'un travail de transformation de mécontentements des populations Kédovines en revendications argumentées, de construction de rapports de forces.







Au lieu d’en faire une source d’entrée des problèmes sur l'agenda des autorités, vous préférez les museler par la violence.







Vous avez oublié déjà que Sina Sidibé est mort sous l’effet de vos balles ?







Il défendait aussi son terroir. C’était son seul tort !







Votre attitude est en totale contradiction avec ce qui m'anime depuis toujours et c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme, qui est magnifique, qui dit : "La garantie des droits de l'Homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée".







Le mot majeur, c'est public car la police ou la gendarmerie sont un service public.







Arrêtez donc de gazer, d’embastiller ou de brûler les maisons de ce public qui vous a mandatés et encadrez plutôt leur colère; transmettez et informez à qui de droit…







Êtes vous une police ou une milice ???







Faites de la prévention en traitant les revendications de vos compatriotes pourtant plusieurs fois exprimées dans la douceur;







De grâce, ne préférez pas à ce travail régalien le bruit assourdissant des lacrymogènes.







Peut-être qu’une pression d’en haut extrêmement forte s’exerce sur vous en toute discrétion et contre votre volonté ?







Si c’est le cas, cela n’est absolument pas gage de sérénité.







Et pourquoi d’ailleurs cette pression ? Que pourraient elles cacher ?







Nos compatriotes de Kedougou ne sont ils pas en droit d’exiger plus de retombées positives de l’exploitation des ressources minières .







Bon sang pourquoi leur priver la possibilité de faire de l’orpaillage traditionnel ? Laissez les dans leurs couloirs !!!







Adaptez les lois, les réglementations ….







Impliquez plus et mieux les collectivités territoriales de la régions .







Mais aussi et surtout encouragez ces mêmes institutions locales à impliquer au préalable les populations à l’élaboration des politiques et initiatives de développement.







Les politiques publiques doivent en effet partir des besoins des populations en les impliquant dès le début dans le processus de mise en œuvre des projets.







Initiez les populations à l’entrepreneuriat;



ces régions manquent d’infrastructures pouvant permettre de retenir les jeunes.







Savez vous que beaucoup de naufragés candidats à l’émigration clandestine sont de cette Region?







Quel paradoxe !!!



Que le phénomène migratoire à Kédougou soit si important alors que la région est potentiellement riche, avec beaucoup de ressources naturelles.







La vérité est qu’elle ne profite malheureusement pas aux populations et ce paradoxe constitue la première raison du départ des populations.







J’accuse la défaillance des services publics et les difficultés des populations locales à tirer profit des opportunités économiques.







J’accuse les politiques publiques qui n’ont toujours pas réussi à s’aligner sur la vraie vocation de Kedougou qui est loin d’être minière mais plutôt verte.







Ne les brimez plus de grâce.



Un peuple qui n’a plus la possibilité de s’indigner perd toute sa dignité.







Encadrez dès lors leur colère. Soulagez les. Formez les. Mettez plus de transparence dans vos process.



Arrêtez de les mettre en prison comme des malfrats. Vous cassez ainsi leur honorabilité et leur dignité.







Ne leur prenez pas leur job et ce qui leur est dû pour après les offrir à vos neveux que vous amenez des autres régions .



Ça fait très mal aux jeunes qui voient pourtant vos manœuvres.







Ne les mettez plus en prison. Comprenez les. Et agissez dans le sens de les servir.



Les servir c’est servir la Nation.







Vive la République