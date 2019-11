Triplé de Famara Diédhiou : D’autres lions ont déjà fait un hat-trick sous le maillot du Sénégal...

L’attaquant des Lions, Famara Diédhiou, est entré dans l'histoire du football sénégalais en marquant un triplé ce dimanche 17 novembre à Manzini contre l’eSwatini, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. L’attaquant de Bristol City inscrit à jamais son nom dans l’histoire.

Tout comme l’a réussi le natif de Saint-Louis (26 ans, 192 cm) d’autres footballeurs sénégalais avant lui, avaient réalisé un tel exploit.

Footballeur de talent, Jules François Bocandé était l’une de ces stars qui avaient vraiment marqué leur époque. Il fut ainsi le premier lion avoir marqué un triplé. Feu Capitaine Fracasse avait réalisé cet exploit le 1er septembre 1985 contre le Zimbabwe en éliminatoires de CAN en Egypte.

Double ballon d'or africain, El Hadj Ousseynou Diouf est vu par certains comme le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. L’ancien attaquant du RC Lens égalait ce record en éliminatoires de la Coupe du Monde 2002 face à l’Algerie, score final 3-0 avec un Triplé de “Dioufy”. Ce match restera à jamais gravé dans la mémoire du public du stade Léopold Sédar Senghor le soir du 21 Avril 2001.



À Lubumbashi en septembre 2010, Mamadou Niang avait aussi marqué son triplé lors du match éliminatoire opposant le Sénégal à la RD Congo pour la CAN 2012. Mamadou Niang était le meilleur buteur de la Ligue 1 française cette année-là et devenait ainsi le quatrième sénégalais et le premier joueur à réaliser cet exploit sous l'ère de Amara Traoré. Papiss Demba Cissé, à l’époque, attaquant du SC Freiburg (Allemagne) avait aussi marqué un triplé, en éliminatoires de Can 2012 contre l’Ile Maurice, le 9 octobre 2010. C’était le tout dernier sénégalais à avoir marqué un hat-trick avant Famara Diédhiou. Ils sont donc 5 lions à avoir inscrit leur nom à jamais dans l’histoire du football sénégalais.