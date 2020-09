Tricherie au bac : 15 personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt.

C’est à Goudiri, dans la région de Tambacounda que le forfait a été commis cette fois. En effet, il s’agit d’une candidate surprise par un surveillant, le téléphone à la main, réceptionnant en temps réel le corrigé de l’épreuve de mathématiques lors du deuxième jour d’examen. Réticente à l’idée de vouloir coopérer au début, elle avouera ensuite ne pas être à la tête de l’initiative qui porte atteinte à la rigueur de la surveillance de cet examen.

Selon nos confrères du quotidien «ENQUÊTE », un groupe whatsApp a été créé par la candidate et 12 autres de ses camarades. Cependant aucun d’entre eux n’est le cerveau de cette bande. Les têtes pensantes et destinateurs de ces corrigés n’étaient autre que deux étudiants.

Après ces aveux, les candidats fraudeurs et leurs acolytes cités ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, mercredi à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Tambacounda pour y passer leur première nuit.

Sept(7) d’entre eux ont été déclarés admissibles au second tour. Une seconde chance qu’ils n’auront pas l’opportunité de saisir. Affaire à suivre...