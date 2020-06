Tribunal du travail : un juge testé positif au coronavirus

Le Ministère de la Justice dans une note rendue publique informe qu’un juge du tribunal du travail a été déclaré positif à la Covid 19 le vendredi 11 juin 2020. Il a été pris en charge par les équipes du ministère de la santé et de l’action de sociale. Toutes personnes avec qui il a été en contact ont été identifiées et testées et les résultats sont attendus incessamment annonce la meme source.

Après confirmation de cette contamination, des mesures ont été prises à savoir la fermeture du tribunal du travail et sa désinfection totale pour protéger les acteurs de la justice qui y travaillent ainsi que les usagers lit-on aussi sur la note.

Enfin le Garde des Sceaux, ministre de la juge souhaite un prompt rétablissement au juge et profite de l’occasion pour appeler au respect strict des mesures de prévention notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains.