Tribunal du travail de Kaolack : Les 97 ex-travailleurs des Salins du Sine-saloum gagnent leur procès.

Le tribunal du travail de Kaolack vient de rendre son verdict sur l'affaire opposant les 97 ex-travailleurs de la nouvelle société des Salins du Sine-Saloum et leur employeur.



Ainsi, le juge a condamné la dite société à payer plus de 02 milliards de nos francs aux membres du collectif des travailleurs licenciés le 28 mars 2018. Ce qui fait que chacun des 97 travailleurs devra percevoir une enveloppe d'au moins 30 millions de Fcfa.



Selon le président du regroupement des ex travailleurs, Khalifa Dieng, "le tribunal nous a donné raison sur les points qui sont au nombre de 11." Il s'agit d'indemnités de licenciement abusif, rappel sur les congés, préavis sur licenciement abusif, primes de salissure, primes de panier, primes de transport, etc... " Nous allons continuer le combat afin que la décision du tribunal soit mise à exécution dans les meilleurs délais, notamment l'exécution provisoire..."



Pour l'heure, on attend la décision des Salins du Sine-Saloum par rapport à l'appel interjeté...