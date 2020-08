Tribunal des flagrants délits de Dakar : L'agresseur du Pr Seydi regrette, l'infectiologue veut lui éviter une condamnation.

L'agresseur du Professeur Moussa Seydi risque 06 mois ferme de prison. C'est ce que le représentant du ministère public a requis contre lui.



Le nommé Amadou Ngom Guèye qui s’est fait tristement connaître en s'attaquant au responsable de la prise en charge médicale des malades covid au Sénégal alors que ce dernier revenait du cimetière de Yoff, comparaît ce lundi 03 août pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions et mise en danger.



Placé sous mandat de dépôt après son arrestation par la sûreté urbaine, l’ingénieur mécanique a regretté son acte devant le tribunal des flagrants délits.



Mieux, le prévenu a présenté ses excuses au Professeur Moussa Seydi en assurant n'avoir jamais eu l'intention de mettre la vie du scientifique en danger. « Je voulais juste des explications scientifiques concernant des personnes mortes à l’étranger », s’est justifié Ngom Guèye.



Représenté par son avocat, Me Bamba Cissé, le Professeur Seydi qui a eu l’intelligence de relever la plaque d'immatriculation de son agresseur fait savoir qu’il voulait juste que ce dernier reconnaisse qu'il a fauté.



Selon la robe noire, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales n’a nullement l’intention de faire enfermer l’ingénieur mécanique, car cela pourrait lui porter préjudice dans son travail en France.



Le prévenu pourra-t-il être sauvé par cette posture de l’infectiologue ? On le saura dans les prochaines heures. L’audience devrait reprendre incessamment...