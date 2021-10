Tribunal de grande instance de Mbour : Le marchand ambulant Thierno Khoureychi Sall condamné pour avoir battu sa mère.

Les révélations humiliantes du marchand ambulant Thierno Khoureychi Sall sur sa mère Fatoumata Ka et sa petite sœur Malado Sall n’ont laissé personne indifférent dans la salle du tribunal de grande instance de Mbour. Le comportement d’un fils qui ne s’entend plus avec sa mère a choqué plus d’un.



Fatoumata Barry et sa fille ont déposé plainte contre Thierno Khoureychi Sall, qui avait auparavant bastonné sa petite sœur. Informé de la plainte contre lui, le jeune marchand ambulant s’en est violemment pris à sa mère qu’il accuse d’être à l'origine de tout son malheur. Le fils s'en est pris violemment à sa maman, lui donnant des coups de gourdin.



Le prévenu s’est défendu pied à pied devant le tribunal, en évoquant les grossesses multiples de sa petite sœur qui veut verser dans la prostitution clandestine. N’ayant pas obtenu le pardon de sa mère, le marchand ambulant a été condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme.