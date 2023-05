Tribunal de grande instance de Dakar : Quatre cabinets attendent toujours leurs juges d’instruction

La sortie du leader de Pastef sur l’affectation de magistrats instructeurs au tribunal de grande instance de Dakar a poussé nos confrères du journal Les Echos à s’y intéresser. Selon le journal qui confirme l’information, il s’agit du juge du 8ème cabinet et de celui du 6ème cabinet.





Le journal, après investigation, fait savoir que ces derniers font partie de ceux qui ont été affectés lors des dernières mesures du Conseil supérieur de la magistrature de février. Seulement, c’est tout récemment qu’ils ont pu rejoindre leurs postes d’affectation. Et il se trouve qu’il n’y a pas de juges affectés pour occuper les cabinets qu’ils laissent vacants.



Pire, note le journal, deux cabinets ne fonctionnent plus depuis quelque temps. Il s’agit du 9ème et du 10ème cabinet.

Ainsi, le journal révèle que c’est à cause de ces manquements que les juges des autres cabinets sont submergés et détiennent au moins chacun sur sa table des centaines de dossiers.



Ne lâchant pas du lest, le confrère du journal a pu trouver réponse à cette question : Qu’est-ce qui explique cette pléthore de dossiers dans les cabinets des juges ? « C’est d’abord les arrestations multiples et tous azimuts des manifestants pro Pastef », si l’on en croit une source. Ousmane Sonko annonçait lundi dernier que 350 manifestants sont en détention provisoire, souligne le journal qui rappelle les autres dossiers qui dorment depuis longtemps dans les tiroirs.